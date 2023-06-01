ضبط المتهمين بتمزيق جسد شاب في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض"، محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.





بالمعاينة والفحص تبين أنه بتاريخ 25/ 5/ 2023 تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين طرف أول "الشاكى" مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان "شخصين" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثين إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين:

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وتنفيذ 11 عملية بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب كثير من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.