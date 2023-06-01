الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة الوداد

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد

وجه ماهر همام، نجم الأهلي الأسبق، رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد زيادة أعداد الحضور الجماهيري في مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال همام عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي مؤسسة كروية عريقة عمرها 116 عاماً ومليئة بالإنجازات.

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وأشار إلى أن جماهير الأهلي الدافع الأكبر في انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية، وأكد أن جماهير الأهلي مطالبة بالالتزام وتقديم مستويات مميزة في التشجيع لدعم الفريق في المرحلة القادمة.

وأوضح أن الأهلي لا يعاني أي مشاكل فنية ولديه حراس مرمى على أعلى مستوى ولا قلق على القلعة الحمراء في مواجهة الوداد.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

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