نونو سانتو يُعلن تشكيل الإتحاد لمواجهة الطائي في ليلة الإحتفال باللقب

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق إتحاد جدة السعودي عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الطائي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، المتوج به النمور مؤخرًا.

يذكر أن الاتحاد سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، ولن يكون من السهل التفريط في خدمات قبل مثل ذلك اليوم.

تشكيل الإتحاد الرسمي أمام الطائي

المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد بامسعود - أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

خط الوسط المهاجم: هارون كمارا، رومارينيو، هيلدر كوستا.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الإتحاد

الاتحاد يعادل رقم الهلال القياسي في دوري المحترفين

يبحث فريق الاتحاد في لقاء اليوم لتحقيق الانتصار في ضد الطائي، ليصل للنقطة 72 في المركز الاول، ومعادلة إنجاز الهلال كأكثر فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد بدوري المحترفين.

يسعى فريق الاتحاد تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم ضد الطائي، وحينها سيعادل إنجاز الهلال تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدرب السابق لنادي الهلال كأكثر مدرب حصدًا للنقاط في موسم واحد من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

ويقع فريق الاتحاد بالمركز الاول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، وياتي النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق الهلال في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وتشهد الجولة الختامية صراع رباعي على الحذاء الذهبي في الدورى السعودى بين كل من عبدالرازق حمدالله مهاجم الاتحاد مع أوديون إيجالو نجم الهلال وأندرسون تاليسكا لاعب النصر، بالإضافة إلى فراس البريكان نجم فريق الفتح الأول.

يأتي حمدالله في المركز الاول بجدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدف، ويأتي خلفه مباشرة في الترتيب اللاعب النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال برصيد 19 هدف حيث الصراع الأقوى على حسم لقب هداف الدورى السعودى في الموسم الحالي.

يمتلك أندرسون تاليسكا 18 هدف في المركز الثالث من الترتيب، ويأتي خلفه النجم السعودي فراس البريكان برصيد 17 هدف، وفي المركز الخامس كريستيانو رونالدو برصيد 14 هدف.