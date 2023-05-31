إيجالو يقود تشكيل الهلال لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

أعلن المدرب الأرجنتيني إيمليانو دياز تشكيل الهلال الذي يخوض مواجهة الرائد، مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة 30 والأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

ويتواجد النجم النيجيري أوديون إيجالو على رأس تشكيل الهلال لمواجهة الرائد مساء اليوم، ويسعى اللاعب لتسجيل الأهداف الليلة للحصول على الحذاء الذهبي عن الموسم الحالي في منافسة قوية مع حمدالله وتاليسكا ثنائي الاتحاد والنصر.

تشكيل الهلال لمواجهة الرائد

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الرائد مكون من محمد العويس في حراسة المرمى، ومحمد البريك ومحمد جحفلي وعلي البليهي وسعود عبد الحميد في خط الدفاع، وجوستافو كويلار ومصعب الجوير وصهيب الزيد ومحمد القحطاني ولوسيانو فييتو في خط الوسط، وأوديون إيجالو في قلب الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال أمام الرائد مساء اليوم الأربعاء كل من الجبيع والشهراني والخيبري ومعاذ فقيهي وعبدالله عطيف وأندري كاريلو وميشيل ديلجادو وعبدالله الحمدان وصالح الشهري.

يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق الرائد في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بنفس رصيد الطائي والاتفاق.

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