صراع رباعي على الحذاء الذهبي في الدورى السعودى بالجولة الختامية

في الجولة 30 من دوري روشن

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الدورى السعودى للمحترفين حيث جولة الحسم والتي تشهد 8 مواجهات في نفس التوقيت، وخلالها سيكون أصحاب المنافسة على لقب هداف الدوري على موعد من نوع خاص من المنافسة في الجولة الأخيرة.

يتنافس أربعة لاعبين من 4 أندية مختلفة في الدورى السعودى على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي 2022-2023، ويامل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد في الحفاظ على ترتيبه لتحقيق لقب الهداف في النهاية، والفوز بالحذاء الذهبي.

صراع رباعي على لقب هداف الدوري السعودي

يتنافس حمدالله مع اوديون إيجالو لاعب الهلال وأندرسون تاليسكا نجم النصر، وفراس البريكان مهاجم نادي الفتح، وهو اللاعب السعودي الوحيد في قائمة الـ5 الهدافين بالدوري هذا الموسم، وياتي خلفه النجم البرتغالي كريتستيانو رونالدو نجم النصر.

يأتي حمدالله في المركز الاول من ترتيب الهدافين برصيد 20 هدف، ويأتي خلفه مباشرة في الترتيب اللاعب النيجيري إيجالو مهاجم الهلال برصيد 19 هدف حيث الصراع الأقوى على حسم لقب هداف الدورى السعودى في الموسم الحالي.

يمتلك أندرسون تاليسكا 18 هدف في المركز الثالث من الترتيب، ويأتي خلفه النجم السعودي فراس البريكان برصيد 17 هدف، وفي المركز الخامس كريستيانو رونالدو برصيد 14 هدف.

مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

يستعد الاتحاد لمواجهة فريق الطائي مساء اليوم في نفس التوقيت الذي ستكون فيه مواجهة الهلال أمام الرائد، يسعى حمدالله لتسجيل أي أهداف في لقاء اليوم ليحافظ على صدارة هدافي الدوري السعودي في الموسم.

من المتوقع أن يبذل إيجالو أكبر مجهود لدية لتسجيل أكبر قد من الأهداف في شباك الرائد مساء اليوم ليكون الهداف في الليلة الختامية بدوري روشن.

ستكون مباراة النصر أمام الفتح هي الأقوى في الجولة الختامية من الدورى السعودى، والتي تشهد منافسة ثنائية على لقب الهداف في الموسم الحالي وجهًا لوجه بين أندرسون تاليسكا وفراس البريكان صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الهدافين.

تنطلق مباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تشهد 8 مباريات تقام في نفس التوقيت.

يحتاج فريق الخليج لتحقيق الانتصار على أبها لتأكيد بقاءه في الدورى السعودى، بينما يسعى العدالة للفوز على الاتفاق في لقاء صعب.