الزمالك ينفي توقيع عقوبات على عبد الغني وشبانة

نفى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ما تردد عن توقيع غرامات مالية على ثنائي الفريق محمد عبد الغني ومحمود شبانة.



وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى توقيع غرامة على عبد الغني وشبانة 100 ألف جنية لتهربهم من خوض مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وقال عبد الواحد السيد " : "ما قيل كلام عار من الصحة، وليس من الطبيعي أن يكون الزمالك مادة دسمة للشائعات".

وتابع مدير الكرة بنادي الزمالك: "أؤكد على التزام كل لاعبي الزمالك في هذه المرحلة من أجل تحسين نتائج الفريق وهو ما يحدث ، في ظل حرص الجهاز الفني ومجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور على توفير المناخ الجيد رغم الظروف الصعبة".

عبد الهادي: نحارب من أجل عودة الإستقرار لـ الزمالك

من جانبه أبدى مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مدحت عبد الهادي بعد المباراة: "نبارك لجماهير الزمالك والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة الذي يساند الفريق رغم الظروف التي يمر بها النادي".

وأضاف: "نمر بظروف صعبة والجميع يعلم ذلك، وللأسف هو أمر واقع أمام كل فرد داخل النادي، ونحارب من أجل عودة الإستقرار لنادي الزمالك رغم كل الظروف التي يمر بها النادي من الناحية الإدارية والمادية ونتائج الفريق".

وتابع: "أحب التحدي، وأؤكد على أن كل من يهاجمنا حتى المحسوبين على نادي الزمالك، ولكننا سنستمر في مسيرتنا ، ولن نبخل بأي نقطة عرق بالنسبة للفريق سواء داحل الملعب وخارج الملعب".

وعن المشاركة في البطولة العربية، أؤكد أننا سنظهر بصورة مختلفة، الفترة الحالية نعمل على تحسين شكل الفريق، والدليل مباراة طلائع الجيش أننا خضنا بنفس طريقتنا حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

مدحت عبد الهادي يدافع عن طريقة لعب الزمالك مع أوسوريو



وعن طريقة لعب أوسوريو التي يطبقها مع الزمالك: "الذي لا يعرف كيف يلعب الزمالك لا يتحدث.. طريقتنا ناجحة ونخوض المباريات بنفس الشكل الذي بدأه أوسوريو مع الزمالك، البعض لا يستطيع قراءة لعب أوسوريو، ولكننا ننفذ قدر ما نستطيع مع اللاعبين".

وتابع: "مدرسة أوسوريو مختلفة ولأول مرة يتم تطبيقها في مصر، طريقة اللعب قد يكون بها أخطاء ولكن يتم اصلاحها بعد كل مباراة.. "سنجعل الجميع محتار من طريقة لعب الزمالك". ونحاول الاستفادة من كل عناصر الزمالك، وعودة اللاعبين المصابين ستساهم في قوة الفريق ودكة البدلاء، ولديك أكثر من عنصر في كل مركز، أوسوريو وجد صعوبة في اختيار العناصر".

وأردف: "لن نظلم أي لاعب ولكننا نعمل بنظام لصالح الزمالك.. وأتمنى أن نستكمل ما نحن نعمل عليه".

وأختتم: "لجنة الكرة بالزمالك ستعقد جلسة معنا لمعرفة احتياجات الجهاز الفني قبل المشاركة في البطولة العربية، ولكننا نركز على مباراة الاتحاد السكندري".