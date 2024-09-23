كلام فى الهوا

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 09:09 م 9/23/2024 9:09:33 PM

كلمة «هون» لها معنى شائع لدى كثير من الناس بأن معناها «الصبر» و«التخفيف» و«عدم الحزن» إذا وقع شر لشخص ما، ويقول لك إن الله يدخر لك خيرًا إما فى الدنيا أو الآخرة، وأن الدنيا ما هى إلا أيام تمضى. والذى حدث له ابتلاء من الله فصبر عليه، وانتظر أن يرده له خيرًا، فيقف الواحد أمام تلك المعانى مستسلما للأحداث والحوادث. وهناك أيضًا معانى كثيرة لذات الكلمة فى معاجم اللغة العربية منها «الذُل والاحتقار والازدراء» وغيرها من معانى الإهانة والامتهان. فإذا أردت ألا تهون على الناس عليك ألا تهون عليك نفسك، واتبع الحكمة القائلة «من هان على نفسه هان على الناس» إن فى هوان الناس لك إنقاصًا من قيمتك، فالعاقل هو من يحترم نفسه، ولعل من أهم وسائل هوان الشخص لنفسه أن يضع نفسه فى مواقف وأوضاع مشبوهة، فيجب عليه التنزه والابتعاد عن تلك المواقف، وأن تحفظ الأسرار التى تصل إليك عن طريق العمل ولا تبعها لأعداء المكان، لأنك فى هذه الحالة تكون قد رسخت لديك عقدة نقص وشعور بالدونية وانغمست فى حماقة سلوكية أساسها الصراع على المناصب، وترغب فى إزاحة مديرك أو أى شخص آخر أمامك، هؤلاء هانوا على أنفسهم ففقدوا تقدير واحترام الجميع، فاستحقوا استهانة الآخرين لهم.

لم نقصد أحدًا !!