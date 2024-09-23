رؤية
هناك قلة من التجار لا يستحقون أن يكونوا مصريين، لأنهم بلا ضمائر ولا يملكون ذمة، هؤلاء يستغلون الأزمات التى تتعرض لها البلاد ليحققوا أكبر المكاسب المادية ولو على حساب المواطن.
استغل هؤلاء الأزمة التى تتعرض لها محافظة أسوان، وعزموا النية على التجارة فى المياه، وكى يحققوا ما أرادوا حولوا ما يحدث فى أسوان إلى تريند لتخويف المصريين من مياه النيل وما ينتج منها، وشككوا فى مياه الحكومة التى تنتجها محطات رفع المياه.
وبالفعل كان لهم ما أرادوا، ونظراً للإقبال الملحوظ على شراء المياه المعدنية قرر هؤلاء رفع سعر زجاجة المياه إلى الضعف بلا مبرر.
فهؤلاء لا يهمهم سوى جمع الأموال سواء بطرق مشروعة أو غير ذلك، وهذا أمر حرمته الأديان والقوانين، ولابد من محاسبتهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التلاعب بأى سلعة تهم المصريين.
الغريب أن هؤلاء افتعلوا الأزمة من أجل المكاسب، والأغرب أن البعض الآخر كانت لهم مآرب أخرى فى ضرب السياحة فى الأقصر وأسوان، ولم يفحلوا رغم محاولات تضخيم الأزمة على قنواتهم الفضائية المشبوهة التى لا تريد الخير لمصر والمصريين.
ورغم وجود انفلات فى الأسعار لبعض السلع، إلا أن جميعها مفتعلة وسرعان ما تنتهى نظراً لحالة الوعى عند المصريين وعزوفهم عن المشاركة فى هذا، وإعلانهم الوقوف ضد الجشعين لإنقاذ البلاد من المخططات الخبيثة وما أكثرها.
نحن لا نقلل من أزمات الأسعار التى طالت كل شىء لكننا نراهن على ثقة ووعى الشعب المصرى الذى يقف خلف القيادة السياسية وجيش مصر العظيم لمواجهة التحديات والأخطار والمؤامرات التى تدبر ليل نهار ضد مصر وما أكثرها، فهناك حدود ملتهبة مع فلسطين، وتدير مصر هذا الملف بحكمة ولا تنجر وراء الشائعات المغرضة، أيضاً تتابع الأجهزة المعنية ما يحدث على الحدود الجنوبية فى السودان من حرب داخلية، وتتابع عن كثب كل تطورات الأزمة.. أيضاً الحدود الليبية لا تقل فى أهميتها عما يحدث فى فلسطين والسودان.
وتبقى كلمة.. تجار الأزمات أعداء الجبهة الداخلية للوطن التى تعد النسيج الأقوى فى الحماية المجتمعية والدولة، المسئول الأول عن حماية تلك الجبهة التى تعد حائط الصد الصلب فى مواجهة أعداء الوطن ومحاولاتهم المستمرة لزعزعة السلام الداخلى وتحقيق مآربهم السوداء التى لا تتوقف.
لقد استغل هؤلاء المأجورون ما تشهده مصر حالياً وما تقوم به الدولة تجاه الحدود المشتعلة ليبثوا سمومهم بين جموع المواطنين، وينشروا الشائعات والفتن فى كل اتجاه مستخدمين السوشيال ميديا والقنوات المأجورة للتأثير على مقدرات مصر.
هؤلاء متهمون بالخيانة العظمى، ويجب أن يقدموا لمحاكمات عاجلة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين.