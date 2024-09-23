‭ ‬رؤية

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 09:16 م 9/23/2024 9:16:59 PM

هناك‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مصريين،‭ ‬لأنهم‭ ‬بلا‭ ‬ضمائر‭ ‬ولا‭ ‬يملكون‭ ‬ذمة،‭ ‬هؤلاء‭ ‬يستغلون‭ ‬الأزمات‭ ‬التى‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬البلاد‭ ‬ليحققوا‭ ‬أكبر‭ ‬المكاسب‭ ‬المادية‭ ‬ولو‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المواطن‭.‬

استغل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأزمة‭ ‬التى‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬محافظة‭ ‬أسوان،‭ ‬وعزموا‭ ‬النية‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬فى‭ ‬المياه،‭ ‬وكى‭ ‬يحققوا‭ ‬ما‭ ‬أرادوا‭ ‬حولوا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬أسوان‭ ‬إلى‭ ‬تريند‭ ‬لتخويف‭ ‬المصريين‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬وما‭ ‬ينتج‭ ‬منها،‭ ‬وشككوا‭ ‬فى‭ ‬مياه‭ ‬الحكومة‭ ‬التى‭ ‬تنتجها‭ ‬محطات‭ ‬رفع‭ ‬المياه‭.‬

وبالفعل‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬أرادوا،‭ ‬ونظراً‭ ‬للإقبال‭ ‬الملحوظ‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬المياه‭ ‬المعدنية‭ ‬قرر‭ ‬هؤلاء‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬زجاجة‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬بلا‭ ‬مبرر‭.‬

فهؤلاء‭ ‬لا‭ ‬يهمهم‭ ‬سوى‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬سواء‭ ‬بطرق‭ ‬مشروعة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬حرمته‭ ‬الأديان‭ ‬والقوانين،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬محاسبتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬عبرة‭ ‬لمن‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬التلاعب‭ ‬بأى‭ ‬سلعة‭ ‬تهم‭ ‬المصريين‭.‬

الغريب‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬افتعلوا‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المكاسب،‭ ‬والأغرب‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬مآرب‭ ‬أخرى‭ ‬فى‭ ‬ضرب‭ ‬السياحة‭ ‬فى‭ ‬الأقصر‭ ‬وأسوان،‭ ‬ولم‭ ‬يفحلوا‭ ‬رغم‭ ‬محاولات‭ ‬تضخيم‭ ‬الأزمة‭ ‬على‭ ‬قنواتهم‭ ‬الفضائية‭ ‬المشبوهة‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الخير‭ ‬لمصر‭ ‬والمصريين‭.‬

ورغم‭ ‬وجود‭ ‬انفلات‭ ‬فى‭ ‬الأسعار‭ ‬لبعض‭ ‬السلع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬جميعها‭ ‬مفتعلة‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تنتهى‭ ‬نظراً‭ ‬لحالة‭ ‬الوعى‭ ‬عند‭ ‬المصريين‭ ‬وعزوفهم‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬هذا،‭ ‬وإعلانهم‭ ‬الوقوف‭ ‬ضد‭ ‬الجشعين‭ ‬لإنقاذ‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬الخبيثة‭ ‬وما‭ ‬أكثرها‭.‬

نحن‭ ‬لا‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬الأسعار‭ ‬التى‭ ‬طالت‭ ‬كل‭ ‬شىء‭ ‬لكننا‭ ‬نراهن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬ووعى‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬الذى‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬وجيش‭ ‬مصر‭ ‬العظيم‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأخطار‭ ‬والمؤامرات‭ ‬التى‭ ‬تدبر‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬وما‭ ‬أكثرها،‭ ‬فهناك‭ ‬حدود‭ ‬ملتهبة‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتدير‭ ‬مصر‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بحكمة‭ ‬ولا‭ ‬تنجر‭ ‬وراء‭ ‬الشائعات‭ ‬المغرضة،‭ ‬أيضاً‭ ‬تتابع‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬داخلية،‭ ‬وتتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬كل‭ ‬تطورات‭ ‬الأزمة‭.. ‬أيضاً‭ ‬الحدود‭ ‬الليبية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬فى‭ ‬أهميتها‭ ‬عما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬فلسطين‭ ‬والسودان‭.‬

وتبقى‭ ‬كلمة‭.. ‬تجار‭ ‬الأزمات‭ ‬أعداء‭ ‬الجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬للوطن‭ ‬التى‭ ‬تعد‭ ‬النسيج‭ ‬الأقوى‭ ‬فى‭ ‬الحماية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والدولة،‭ ‬المسئول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬تلك‭ ‬الجبهة‭ ‬التى‭ ‬تعد‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الصلب‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬أعداء‭ ‬الوطن‭ ‬ومحاولاتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬لزعزعة‭ ‬السلام‭ ‬الداخلى‭ ‬وتحقيق‭ ‬مآربهم‭ ‬السوداء‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭.‬

لقد‭ ‬استغل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المأجورون‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مصر‭ ‬حالياً‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الدولة‭ ‬تجاه‭ ‬الحدود‭ ‬المشتعلة‭ ‬ليبثوا‭ ‬سمومهم‭ ‬بين‭ ‬جموع‭ ‬المواطنين،‭ ‬وينشروا‭ ‬الشائعات‭ ‬والفتن‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬مستخدمين‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬والقنوات‭ ‬المأجورة‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬مصر‭.‬

هؤلاء‭ ‬متهمون‭ ‬بالخيانة‭ ‬العظمى،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬لمحاكمات‭ ‬عاجلة‭ ‬ليكونوا‭ ‬عبرة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬المساس‭ ‬بأمن‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬