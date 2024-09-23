الفنان عباس أبو الحسن يدفع 35 كيلو فضة دية لضحايا حادثه.. تفاصيل

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، في أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن في واقعة دهس سيدتين، أعلى طريق محور الشيخ زايد، ما ترتب عليه وفاة إحداهن، بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تنازل أسرة المجني عليهم عن الحق المدني.

وكانت تنازلت أسرة المجني عليهما أمام محكمة جنح أكتوبر، اليوم الاثنين، في واقعة دهس الفنان عباس أبو الحسن لسيدتين، أعلى طريق محور الشيخ زايد، ما ترتب عليه وفاة إحداهن.

وقال دفاع الفنان عباس أبو الحسن ، أن أسرة الضحيتين قدموا تنازل عن الدعوى المدنية في القضية، مؤكدًا أنهم اتبعوا الشريعة الإسلامية في دفع الدية لأسرة السيدة المتوفاة جراء الحادث والسيدة الأخرى المصابة.

وأشار ابو العينين، إلى أن المبلغ الذي دفعه الفنان عباس أبو الحسن لأسرة السيدة المتوفاة في الحادث تم تقديره بثمن 35 كيلو فضة، كما تقدمنا بدفع التعويض المناسب أيضا للسيدة منال المصابة في الحادث حسب الشريعة الإسلامية.

وأضاف دفاع الفنان، أنه يتمنى أن تقضي المحكمة ببراءة المتهم وليس فقط بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وكانت قررت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بدهس سيدتين في الشيخ زايد.

وخلال التحقيقات وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لسيدتين بعدما دهسهما بسيارته.

وكان أبو الحسن اعتذر عن عدم حضور جلسة التحقيق المحددة له من النيابة العامة، معللا ذلك بعدم قدرته على الحركة بعد بسبب الجراحة التي خضع لها في قدمه، بعد إصابته بقطع في الوتر، وتعهد بالحضور إلى النيابة فور سماح حالته بالحركة.

أقوال الفنان عباس أبو الحسن في التحقيقات

وقال الفنان في التحريات: “أنا كنت جاي من مول العرب رايح بيتي في الصحراوي، كنت ماشى بعربيتي على طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان في الحارة السريعة، وكنت في ثاني حارة من على الشمال، وكانت في عربية سابقاني بشوية على شمالي، فجأة لقيت اثنين ستات نطوا من قدام العربية اللي قدامى ووقفوا قدام عربيتي”.

واستكمل الفنان عباس أبو الحسن: “يدوبك دوست فرامل لقيتني خبطهم، ونزلت من العربية مخضوض لقيت في واحدة ست واقعة جنب العربية والثانية تحت العربية بين الكوتشين اللي ورا، الناس اتلمت وحاولوا يساعدوني علشان نخرج الست اللي تحت العربية، قررنا ننيم العربية على جنبها وفعلا نيمناها والناس خرجوا الست من تحت”.

وأضاف: “اتصلنا بالإسعاف وعربية النجدة وصلت، وأنا اتصبت في رجلي وأنا بزق العربية عشان أنيمها على جنبها، وبعدين روحنا القسم، روحت مركز أشعة عشان رجلي وجيت دلوقتي النيابة”.

وقال أبو الحسن:" أنا كنت ماشي بنفس سرعة العربيات، وكانت أقل من 80 ومش عارف كام بالظبط، كان في عربية على شمالي سابقاني بشوية صغيرين لقيتهم ناطوا من قدام العربية ووقفوا قدامي، وأنا دوست فرامل أول لما لقيتهم قدام العربية، بس هما نطوا فجأة وملحقتش أتفاداهم".



