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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

عاجل.. وفاة الفنان محمود صفا وزوجته في حادث مروع (تفاصيل)

الفنان محمود صفا
الفنان محمود صفا

 توفى، منذ قليل، الفنان السوري محمود صفا، وزوجته إثر حادث مروع، نتج عنه تعرضهما لإصاباتعدة  بالغة، أدت إلى تدهور حالتهما الصحية، إلى أن فارقا الحياة معًا.

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وفاة الفنان محمود صفا:

 نعت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان الراحل محمود صفا، الذي رحل نتيجة الحادث الأليم، وذلك خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وفاة محمود صفا

نقابة الفنانين السوريين تنعي وفاة الفنان محمود صفا وزوجته:

 جاء النعي كالآتي: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان محمود صفا.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، مرفقين صورة الراحل بالمنشور.

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 في الوقت نفسه، كتب أحد المقربين من الفنان السوري الراحل محمود صفا منشورًا آخر نعى وفاته، كاشفًا عن تفاصيل الحادث الأليم الذي راح ضحيته، حيث قال: "الفنان الكبير محمود صفا وزوجته في ذمة الله إثر حادث أليم".

 وتابع: "لروحيكما الرحمة والسلام والصبر والسلوان لذويكما رحمهم الله تعازينا الحارة للأسرة"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

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