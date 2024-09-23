أقليم أرض الصومال قلق بعد وصول السفينة الحربية المصرية

أعربت حكومة الإقليم الانفصالي "أرض الصومال"، عن قلقها العميق، إزاء توريد الأسلحة الثقيلة، مؤخرًا إلى إدارة مقديشو من جانب مصر.

وأضافت حكومة الإقليم الانفصالي "أرض الصومال"، في بيانها قبل قليل، أن الأمر الذي يعرض أمن منطقة تواجه بالفعل تحديات أمنية معقدة للخطر.

أقليم أرض الصومال

سفينة حربية مصرية تنقل شحنة أسلحة إلى الصومال

وقالت وسائل صومالية، إن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة أمس الأحد، وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء والطرق المحيطة به الأحد والإثنين، بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية قريبة.

وعززت مصر والصومال العلاقات هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل في عدم الثقة في إثيوبيا، وأرسلت القاهرة إلى إرسال طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو عاصمة الصومال، بعد أن وقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس الماضي.