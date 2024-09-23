هل رانيا يوسف خانت زوجها مع كلب؟.. بلال صبري يحسم الجدل (تفاصيل)

حسم بلال صبري منتج فيلم "أوراق التاروت" حقيقة منعه من الرقابة بسبب مشهد خارج للفنانة رانيا يوسف مع كلب، مشيرًا إلى أن الفيلم لم يُمنع من قبل الرقابه بعرضه في السينمات، بل أخذ على موافقة رقابية منذ عام ونصف، موضحاً أن هناك صحفي هو من تسبب في تلك الأزمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج “تفاصيل”.

منتج "أوراق التاروت" يوضح حقيقة مشهد رانيا يوسف مع كلبها

وصرح بلال صبري بإن الفيلم سيعرض في رأس السنة بدور العرض السينمائي، معقباً :"هل معقول في منتج أنتج أفلام كتيرة يعمل مشهد زي المشهد ده، أنا تعبت وبقالي أسبوع مش بعرف أنام ومش عاوز أتكلم في حاجه زي دي، هو كل الموضوع أن في 3 حيوانات بالعمل كلب وقطة وبغبان".

رانيا يوسف

منتج "أوراق التاروت": بقالي أسبوع مش بعرف أنام ورانيا يوسف عمرها ما تعمل مشهد تخون زوجها مع كلب

وأشار بلال صبري، إلى أنه تفاجأ بتلك الأخبار عن ذلك المشهد، موضحاً أن الرقابة أعترضت على اسم الفيلم حيث قمنا بتغييره من "التاروت" لـ "أوراق التاروت"، وحصلنا على التصريح ومن المفترض عرض العمل ونناقش فيه سلبيات ما يتعرض فيه الأطفال من تحرش والقانون يعاقب على ذلك.

رانيا يوسف

كما أوضح بلال صبري حقيقة المشهد المثير للجدل لـ رانيا يوسف قائلا :"رانيا مربية كلب في البيت وجوزها كان بيخونها قالتاله خلي بالك الكلاب أوفي من البشر ونزلت الكلمة دي من سنة على صفحتها والكلمة بتتقال عادي".

رانيا يوسف

منتج "أوراق التاروت": حصلنا على موافقة من الرقابة والعمل يناقش قضايا التحرش بالأطفال

واختتم بلال صبري حديثه قائلاً، أنه لا يمكن أن تقدم رانيا يوسف مشهد تخون فيه زوجها مع كلبها، كون لديها أطفال وهذا الكلام غير صحيح وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات لأنها تضر بالفيلم وأبطاله".