من قلب الحدث.. إلهام شاهين تكشف لـ«الوفد» كواليس حريق مدينة الإنتاج

تمكن رجال الحماية المدنية بعد 3 ساعات، من السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي الذي وقع مساء اليوم داخل أحدى ديكورات الحي الشعبي بدون وقوع أى إصابات، إلا أن النيران التهمت الحي بالكامل كما تضررت ديكورات من الحي الإسلامي.



كشف المنتج شريف مندور أن الحريق كان في لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "الحب كله"، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، إذ كتب :"قدر الله وما شاء فعل، بعد أن انتهينا من ديكور فيلمنا الجديد الحب كله، إخراج خالد الحجر، وبعد فرش ديكور الشقق والحارة، قام حريق حالا بالقضاء على الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الاعلامي، الحمد لله".

إلهام شاهين تطمئن جمهورها من خلال الوفد

تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع الفنانة القديرة إلهام شاهين، للاطمئنان على صحتها وحقيقة تواجدها في اللوكيشن.

قالت الفنانة إلهام شاهين للوفد :" أنا كويسة وبخير، النهاردة كان بروفات قبل التصوير والعاملين بيشيكوا على الديكورات، الحمدلله وقت الحريقة مكنش في ممثلين ولا عمال، والمفروض كنا هنبدأ نصور بكرة الثلاثاء".



حريق مدينة الإنتاج

تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغات يفيد بوقوع حريق ضخم في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور دفعت إدارة الحماية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولكن بسبب الهواء لم يتمكنوا من إخماده حتى الآن، ولازال العاملين وسكان العقارات المجاورة يعيشون لحظات عصيبة وسط ارتفاع كثيف للدرخان وارتفاع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى الحي الإسلامي.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق مخزن ديكورات وأخشاب لوكيشن تصوير، وامتد لمبنى خشبى مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وللمسئولين عن الموقع المشتعل لكشف بيانات وتفاصيل الحريق بالكامل.

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج

وتواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع بعض الشهود العيان الذين كانوا متواجدين أثناء وقوع الحريق، ليكشفوا عن التفاصيل الكاملة، قال مصدر إن مساحة الحريق ضخمة بسبب كثرة عدد اللوكيشنات في منطقة الحي الشعبي والمكونة من "الخشب والفل" وبعض من المواد القابلة للاشتعال، وبسبب الرياح الشديدة فألسنة تتجه إلى أكثر من اتجاه مسببة أضرار كثيرة وسط محاولات ضخمة وجهود مكثفة للسيطرة على الحريق، ولكن النيران أسفرت عن تفحم مواقع التصوير بالحي الشعبي بالكامل والتي ستكلف اضرار بالملايين.

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج

حريق مدينة الإنتاج