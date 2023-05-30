حورية فرغلي تتهم نزار الفارس بالخداع من أجل التريند (فيديو)

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن آسفها الشديد، لسامحها بدخول المذيع العراقي نزار الفارس منزلها، لإجراء مقابلة تليفزيونية معهًا.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلتها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “ملفات” على شاشة قناة “هي”: أنا آسفة وأنا غلطانة أني دخلته بيتي وأنا معاشرتوش، وهوجاي عايز يعمل تريند، وده حتى كلم أشرف المساعد بتاعي وعرض عليه فلوس عشان يقول أننا اتخطبنا فعلا.

واستكملت حورية فرغلي حديثها: “هو بيحب حورية لدرجة الجنون يعني يا حرام.. أقعد أحلم أنك تتجوز حورية، يعني إزاي يقول اتخطبنا المفروض في فستان وأهل وورد وحضور”.

سؤال عن خالد يوسف

وأضافت حورية فرغلي: “أول مرة في حياتي أتعرض لحاجة كدا الشغل الأول كان بيخلي عندي كذا حاجة ومشغولة، لكن الآن ليس لدي عمل، الأسئلة كانت زيادة عن اللزوم، وسألني على فيلم كلمني شكرَا ومشاهدي الجريئة فيها عملتها غصب عني ولا بمزاجي”.

وأكملت: “قلت له أستاذ خالد يوسف لا يجعل أحدا يعمل حاجة غصب عنه، وسألني عن عمري عملت عن المثلية الجنسية؟، فقولت أني اصلًا معملتش دور جنسية مثلية إلا مشهد دقيقة في فيلم كان مع الأستاذة ليلى علوي”.