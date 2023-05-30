حورية فرغلي تحذر الفنانات من إعلامي شهير .. "ماتتصوروش معاه"

حورية فرغلي، حرصت الفنانة على تحذير الفنانات من الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك بعدما أعلن مساء أمس الإثنين، خطبتهما، ما أثار غضبها وجعلها تخرج عن صمتها وتكذب ما تردد على لسان الإعلامي من أخبار كاذبة.

وتحدثت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ET بالعربي"، لتحسم جدل خطبتها على الإعلامي نزار الفارس، قائلة:" أنا مش مرتبطة وحلو أنك تحلم ترتبط بـ حورية فرغلي، قُلت له أنت قصير أوي واصل لـ كتفي، ومكنش عايزني أقف جمبه لأني طويلة، انت انتهيت من قبل ما تبتدي ".

حورية فرغلي ونزار الفارس

وأضافت “فرغلي” خلال المداخلة الهاتفية، وقالت:" نزار الفارس عمل على استفزازهي خلال حلقة برنامجه وعرض مشهدها الشهير في فيلم كلمني شكرًا للمخرج خالد يوسف، وحط مشهدي مع خالد يوسف، وقلت له الجمهور مش غبي، مفيش واحدة ست هتلبس نضارة شمس، وتقعد قدام الكمبيوتر وتطلب كروت شحن ".

واختتمت حورية فرغلي حديثها، قائلة: “ده شخص كداب وأنا بنصح الفنانات أنهم ميصوروش معاه في برنامجه، والطبيعي أنه يحلم يرتبط بحرية فرغلي ”.

حورية فرغلي ونزار الفارس

نبذة عن حورية فرغلي

حورية فرغلي، ممثلة مصرية، من مواليد 18 أكتوبر 1976، عاشت في الإمارات، وعادت إلى بلدها مصر في عام 2009.

حصلت الفنانة حورية فرغلي على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها "نور السمري"، ومثلت منتخب الإمارات للفروسية، حيث إنها كانت عاشقة لركوب الخيل.

واتجهت إلى التمثيل في عام 2010 وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية الناجحة، و كانت أول بطولة لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "ساحرة الجنوب" والذي تألقت فيه واستطاعت أن تقنع الجمهور بموهبتها الفنية.

بدأت حورية فرغلي مشوارها الفني من خلال مسلسل "الشوارع الخلفية، وقدمت بعدها، "الحالة ج"، "دوران شبرا"، "حكايات بنات" والذى لاقى نجاحاً كبيرا،

ثم شاركت في "سيدنا السيد"، "المنتقم"، "بدون ذكر أسماء"، "دكتور أمراض نسا"، و"ساحرة الجنوب" والذي يعد أول بطولة لها في مسيرتها الفنية، "مملكة الغجر".

أما بالنسبة للأعمال السينمائية، شاركت حورية فرغلي في أول عمل سينمائي لها من خلال " كف القمر"، "رد فعل"، "حلم عزيز"، "كلمني شكراً" مع النجمة غادة عبد الرازق، "عبده موتة" مع الفنان محمد رمضان، "نظرية عمتي"، "قلب الأسد"، "القشاش"، "مصور قتيل"، "ديكور"، "سالم أبو أخته" مع النجم محمد رجب، "كيلو بامية"، وأخيراً فيلم "طلق صناعي" عام 2018.