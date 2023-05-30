نزار الفارس ردا على حورية فرغلي.. "لقيت محدش راضي بيها قلت أتبرع وأتجوزها"

تحدث الإعلامي نزار الفارس من خلال فيديو له، ردا علي نفي الفنانة حورية فرغلي السابقة لخطبتهما أمس خلال مداخلة هاتفية في إحد البرامج التلفزيونية، وأكدت أن ما يفعله من أجل التريند فقط، لذلك ظهر الإعلامي نزار الفارس ليرد علي تصريحاتها عبر ستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نزار الفارس لحورية فرغلي" أنا عراقي وأخطبك على الهواء توافقين ووافقت"

شاركت الإعلامية ريهام سعيد خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لنزار الفارس، يتحدث من خلاله ويفسر للمتابعين الذي حدث بينه وبين الفنانة حورية فرغلي معلقا: "ردي على حورية فرغلي قالت معي أنا كبرت في العمر ولا أحد يحبني، وبعد عمليات التجميل من سيتزوجني، قلت لها يرضيك أنا عراقي وأخطبك على الهواء مباشرة توافقين، قالت طبعا اوافق".

حورية فرغلي ونزار الفارس

نزار الفارس.. اتفقنا أننا سنلتقي في اليوم التالي

وتابع نزار الفارس قائلا:"أخدت يديها ورقصنا، وهذا كله مصور وسيعرض في البرنامج، وبعدها صورنا فيديو آخر في البلكونة، وأخبرتها أنني أغار من الملابس القصيرة واتفقنا وقتها أننا سنلتقي في اليوم التالي".

نزار الفارس.. شفتها ما حدا يرضي يتزوجها وخبرتها أنا أتبرع وأتزوجك

وأضاف نزار الفارس: "أحبها واحترمها، هي كانت سعيدة وقالت انها موافقة واتفقنا على اللقاء، تعجبت كثيرا مما قالته ونفيها في البرنامج، رغم أنها كانت سعيدة وقبلت بالخطوبة، شفتها ما حدا يرضي يتزوجها وخبرتها أنا أتبرع وأتزوجك، أنا صادق في كلامي وسترون كل شيء في الحلقة".

حورية فرغلي تنفى خطبتها من نزار الفارس" أول مرة أشوفه امبارح"

ظهرت الفنانة حورية فرغلي وذلك خلال مداخلة هاتفية في إحدي البرامج التلفزيونية مع الإعلامية ريهام سعيد، تنفي خطبتها من نزار الفارس، قائلة:"أول مرة أشوفه امبارح في حياتي، ورقصنا سوا في البرنامج، قالي إنتي بتحبي ماجد المهندس؟ قولتله أه فقالي تحبي ترقصي على أغنية ليه فمرضتش أكسفه كنت بجامله".

حورية فرغلي

وأكدت حورية فرغلي معلقة: "أنا فوجئت بيه بيصور فيديوهات من ورايا، ومتخطبتش لنزار ولا لأي راجل تاني، هرفع عليه قضية هو خطبني من مين ده".