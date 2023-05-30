حورية فرغلي تكشف تفاصيل صادمة خلال لقائها بنزار الفارس.. فيديو

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.

وقالت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بقاله أسبوعين يحاول إجراء معي لقاء وأخبرني أنه عراقي".

وتابعتك : “أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر جميل، وأنا قلت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت”.

أسئلة محرجة

واستكملت حورية فرغلي حديثها قائلة: “أولاً الأسئلة التي يطرحها تدعو للاستغراب، وهو لديه خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ولم أعرف من يصور، ولم أرد إحراجه”.

وتابعت: “اتحرجت ولكن قلت له مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو”.

و عن حزنها الشديد لما تعرضت له، وجهت لنزار الفارس رسالة، قائلة: “ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايزه تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي أنتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟”.

ونفت الفنانة حورية فرغلى ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: “أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هوأنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ”.

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