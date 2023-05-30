الفنانة حورية فرغلي.. أزمات في حياة ملكة جمال مصر

الفنانة حورية فرغلي.. تصدرت الفنانة حورية محركات البحث، بعد انتشار أخبار تُفيد بخطبتها على الإعلامي نزار الفارس.

خطوبة الفنانة حورية فرغلي والمذيع نزار الفارس

إذ أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس، خطبته على الفنانة حورية فرغلي، في حفل بسيط حضره المقربون فقط من جانب العروسين، ونشر صورة جمعته بالفنانة حورية فرغلي خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

حورية فرغلي تنفي خبر خطبتها من نزار الفارس

إلا أنه بعد قليل من انتشار الخبر، خرجت الفنانة حورية فرغلي لتنفي خبر خطبتها، خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيونية، قائلة:"خبر خطوبتي من نزار الفارس كذب".

وتعرضت الفنانة حورية فرغلي، للعديد من الأزمات خلال رحلتها الحياتية، وتسرد بوابة الوفد خلال هذا التقرير، أبرز الأزمات التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي:

انفصال حورية فرغلي عن خطيبها

انفصلت الفنانة حورية فرغلي عن خطيبها الثاني، بسبب دورها الجريء في فيلم "كلمني شكرا بعدما روت له تفاصيل الدور، وقالت فرغلي في إحدى تصريحاتها :" سابني دون أن يبرر موقفه لي".

كسر أنف حورية فرغلي

تعرضت الفنانة حورية فرغلي، لحادث بشع، أدى لكسر أنفها، وحتى الآن تعاني من ثاره الجانبية، حيث كانت تمارس رياضتها المفضلة "الفروسية"، إلا أنها سقطت على الأرض خلال إحدى مرات قفز الحصان في الهواء، وهو ما تسبب في كسر أنفها.

إفساد مظهر أنفها

تسبب هذا الحادث في معاناة حورية فرغلي من مشكلات فى التنفس بسبب خطأ طبى، وحينما وذهبت لأحد الأطباء المتخصصين فى لمساعدتها في معالجة مشكلة التنفس، تسبب الأمر في إفساد مظهر أنفها

تليف رحم حورية فرغلي

أصيبت الفنانة حورية فرغلي بتليف الرحم، كما أنها ولدت بعيب خلقي وراثي يمنعها من الإنجاب، الأمر الذي جعلها تقدم على خطوة تبني طفل من الملجأ.

وفاة ابن حورية فرغلي بالتبني

وبالفعل ذهبت الفنانة حورية فرغلي لأحد الملاجيء لتبني طفل قائلة:"ذهبت لتبني طفل إلا أن الدار رفضت لأني مش متزوجة، فاخترت طفل لاتكفل بيه، لكنه مات بعد فترة، هو مكنش بيسمع بس اخترته هو علشان اول ما دخلت عليه حضني".