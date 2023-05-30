الثلاثاء 30 مايو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

اقتصادية النواب توافق موازنة الرقابة المالية بمليار و267 مليون جنيه

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

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وبلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليارًا و267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقتبل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

وأكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أن موازنة الهيئة هي موازنة كفأ لانها تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاض في المصروفات.

ويحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.

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