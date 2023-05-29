حسين الشحات يتقدم بالهدف الأول لـ الأهلي أمام سيراميكا

تقدم فريق الأهلي بالهدف الأول أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعد مراوغة رائعة لمدافع سيراميكا ثم تسديدة قوية سكنت الشباك.

وإضطر الحكم للعودة إلى تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، بعد أن اشهر الحكم المساعد رايته مشيراً إلى وجود حالة تسلل على الشحات، الا أن الفار أكد صحة الهدف.

وكان الشوط الأول للمباراة قد أنتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم السيطرة الواضحة للفريق الأحمر على مجريات اللعب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط : مروان عطية – أليو ديانج – عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات - كهربا.

تشكيل سيراميكا امام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - ابراهيم ايولا - محمد عنتر.

ويخوض الأهلى مواجهة الليلة، محتلاً صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة ، بينما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ، ويتبقى للأهلي ست مواجهات مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويقدم الأهلي موسمًا محليًا مميزًا في الدوري ، بامتلاكه أقوى خط هجوم في المسابقة بـ44 هدفًا، بالإضافة إلى الأفضل دفاعياً أيضًا بعدما اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا على طلائع الجيش بثنائية من دون رد خلال اللقاء الأخير الذي أقيم بينهما الجمعة الماضي لحساب منافسات الدوري بأقدام محمد مجدي أفشة وعمرو السولية من ركلة جزاء.