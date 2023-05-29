محافظ البحرالأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.4 %

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر ظهر، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وأيضًا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.

وهنأ محافظ البحرالأحمر جميع أبنائه المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تقديم كل سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها.

لافتًا إلى أن اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحرالأحمر كانت قد بدأت يوم 13 مايو واستمرت حتى 18 مايو وأدى لامتحان عدد ٨٥٢١ طالبًا وطالبة (عام ومهني)على مستوى المحافظة مقسمين على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة كالآتي:-

إدارة غارب التعليمية ٧٩٠ طالبًا وطالبة

إدارة الغردقة التعليمية ٥٢١٥ طالبًا وطالبة

إدارة سفاجا التعليمية ١٠٥٢ طالبًا وطالبة

إدارة القصير التعليمية ٧٩٩ طالبًا وطالبة

إدارة مرسي علم التعليمية ١٩٦ طالبًا وطالبة

إدارة الشلاتين التعليمية ٢٩١ طالبًا وطالبة

إدارة حلايب التعليمية ١٧٨ طالبًا وطالبة

وبدأ أعضاء اللجنة أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية بعد انتهاء الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملًا مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى وكيل التعليم على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز والتزام المصححين، مؤكدًا أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم.