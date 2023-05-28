موعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

في مواجهة مرتقبة جماهيريا يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء يوم الرابع من شهر يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام لقاء الإياب به على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية 11 من الشهر ذاته.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



وتأكدت جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالأهلي ، للمشاركة بصورة طبيعية في مواجهة ذهاب البطولة القارية بعد تعافيه من الإصابة ، فيما يغيب حمدي فتحي عن المواجهة المقبلة بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية على خلفية مشاركته في مران الأهلي أمس السبت.



كان الأهلي قد حسم تأهله إلى نهائي المسابقة القارية بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا على ملعب حماد العقربي الأولمبي برادس حملت توقيع كل من بيرسي تاو الذي سجل ثنائية وكهربا صاحب ثالث أهداف اللقاء، قبل أن يفوز إيابًا بهدف من دون رد ، عبر اللاعب حسين الشحات.

الفوز على الطلائع ..

وحقق الأهلي فوزًا هامًا الجمعة الماضي على نظيره طلائع الجيش في الدوري بثنائية من دون رد عبر كل من محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ليواصل تصدره لمسابقة الدوري الممتاز والاقتراب أكثر نحو تحقيق اللقب الغائب من موسمين .

وفي هذا الصدد ، أشار مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على أهمية الفوز المحلي الأخير ، مشيرًا إلى أنه يعد انتصارا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة على ستاد الكلية الحربية لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.

السعادة بالفوز ..

وأعرب كولر ، عن سعادته بالفوز المتحقق رغم الغيابات العديدة وإراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، موضحًا أنه جميع من ظهر في اللقاء قدم الأداء المطلوب.

واختتم قائلاً: أصبحنا نواجه الآن ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة لذلك، واللاعبون تعودوا جميعًا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم في مشوار النادي، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير لتقديمه.