أحمد موسى يوجه مناشدة لوزير الداخلية بشأن مباراة الأهلي والوداد (فيديو)

تنتظر جماهير الأهلي بشغف قرار وزير الداخلية بشأن الحضور الجماهيري بمباراة الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامته في استاد القاهرة في الرابع من يونيو المقبل

وتمني الجماهير أنفسها بالسماح بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة كما طالبت إدارة الأهلي في خطابها للجهات الأمنية ، وهو ما كرره الإعلامي أحمد موسى في رسالة لوزير الداخلية.

الجمهور يناشد وزير الداخلية أن يكون ستاد القاهرة كامل العدد في مباراةالأهلي

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،مساء اليوم :" الجمهور يناشد وزير الداخلية بأن يكون ستاد القاهرة كامل العدد في مباراة النادي الأهلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نحتاج أن يكون الاستاد بسعة كاملة لجمهور الأهلي في نهائي افريقيا من اجل دعم الأهلي الذي يمثل مصر".

وتابع أحمد موسى :" أجهزة الأمن في مصر محترمة ومحترفة وتقوم بعملها على أكمل وجه "، مضيفا:" اتمنى ان تكون سعة استاد القاهرة كاملة لمؤازرة النادي الأهلي ".

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة، إن هناك تحركات متواصلة بشأن ملف الحضور الجماهيري في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع فريق النادي الأهلي مع الوداد المغربي بالقاهرة يوم 4 يونيو المقبل.

وأكد العطار خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهدف حاليًا هو تحقيق طلب النادي الأهلي وجماهيره بوجود السعة الكاملة للجماهير الحمراء في استاد القاهرة بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأوضح العطار أنه تم طلب السماح بالسعة الجماهيرية الكاملة للمباراة، وبمجرد صدور الموافقات الرسمية على العدد النهائي للجماهير سيتم تحديد موعد طرح التذاكر.

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحاته، إلى أن تأهل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أنهى الأزمة المتعلقة بموعد انضمام لاعبي الأهلي لبعثة المنتخب في معسكر الفراعنة المقرر بالمغرب، والذي يخوض على هامشه منتخب مصر مباراة رسمية أمام منتخب غينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غينيا يوم 14 يونيو المقبل بمدينة مراكش في المغرب، وذلك بعد 3 أيام فقط من موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والوداد المغربي والتي تقام بملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

فيما كشفت تقارير مغربية عن أزمة تواجه جماهير الوداد قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الوداد ضيفًا على الأهلي يوم 4 يونيو المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب استاد القاهرة.

ووفقاً لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن جماهير الوداد اشتكت من الأسعار الخيالية لـ تذاكر الطائرات المتوجهة من الدار البيضاء إلى القاهرة من أجل حضور المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وأشارت إلى أن الأسعار وصلت قبل أسبوعين من المباراة إلى 1000 دولار ذهابًا وإيابًا للفرد.

وطالبت الجماهير الراغبة في التنقل إلى مصر مسؤولي الوداد بالتحرك من أجل توفير رحلات خاصة بأسعار مناسبة من أجل التنقل لمؤازرة النادي في هذه المباراة الحاسمة.

ويرغب الآلاف من جماهير الوداد في السفر إلى القاهرة لحضور ذهاب النهائي أمام الأهلي، بعد التأهل الشاق من جنوب إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز.