إيهاب أمين: بطولة إفريقيا للسلة هديتنا لجماهير الأهلي

عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

وأوضح أن الفريق خاض مواجهات قوية للغاية، وشق طريقًا صعبًا نحو بلوغ النهائي، وأنه استحق التتويج باللقب.

وشدد على أن اللقب الإفريقي هدية لجماهير الأهلي التي ساندت ودعمت الفريق رغم الصعاب التي واجهت الجميع في بداية الموسم.

أقيمت المباراة النهائية على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

الأهلي ولقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3»

توج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بعد أن ظهر الفريق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا.