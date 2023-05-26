انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA

انطلقت اليوم فعاليات افتتاح النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات، في مدينة الجونة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمدة 8 أيام في الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري.

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وتقام بطولة الجونة الدولية للسكواش تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبتنظيم من مدينة الجونة وشركة ievents، بدعم الراعي الرسمي البنك التجاري الدولي مصر CIB الأكثر اهتماماً بالرياضة في مصر ولا سيما رياضة الاسكواش التي يرعاها CIB منذ أمد بعيد.

وشارك في حفل افتتاح البطولة كل من محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، والأستاذ عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents ، ونخبة من كبار نجوم الاسكواش في العالم، بالإضافة إلى لفيف من رجال الصحافة والإعلام.



ويشارك في البطولة هذا العام 96 لاعباً ولاعبة من 21 دولة حول العالم، من بينهم أفضل 5 لاعبات سيدات وهن؛ نوران جوهر، ونور الشربيني، وهانيا حمامي، وجويل كينج، وامندا صبحي، وأفضل 5 لاعبين رجال وهم؛ بول كول، وعلي فرج، ومحمد الشوربجي، ومصطفي العسال، ودياجو الياس. وسيقوم اللاعبون المشاركون باستعراض قدراتهم الاستثنائية في الاسكواش وسط أجواء تنافسية في الملعب الزجاجي بمدينة الجونة وتصل قيمة الجائزة هذا العام إلي 330 ألف دولار أمريكي.



عامر : استمرار استضافة بطولة الجونة للاسكواش الدولية لدعم السياحة في مصر



ومن جهته أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الجونة الدولية للاسكواش على مدار الاعوام العشر الماضية ويتطلع لمستقبل واعد مع بداية عقد جديد من البطولة، خاصة في ظل الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة الجونة خلال الافتتاح والحضور المتميز من اللاعبين والجمهور الذين أضفوا روحاً حماسية منذ اللحظات الأولى من بدء البطولة. وقال: "نعمل على استمرار استضافة بطولة الجونة الدولية للاسكواش لدعم السياحة الرياضية في مصر وتسليط الضوء على اللاعبين المصريين الذين يبهرون العالم باستمرار بقدراتهم وتفوقهم. كما نعمل دائما على تحديث وتطوير البنية التحتية للمدينة لتكون المدينة الشابة النابضة بالحياة والتي تعطى للبطولة طابع خاص متميز ينتظره اللاعبون كل عام بما يعكس صورة ذهنية إيجابية عن مصر."

عمرو منسي : لمسنا تكاتف جميع الجهات وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة لإخراج البطولة بشكل مشرف



وأشاد عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس بطولة الجونةً الدولية للاسكواش، "استمرار بطولة الجونة الدولية للاسكواش للسنة الحادية عشر تدل على نجاح رؤيتنا التي كنا نخطط لها من البداية و هي ان تكون بطولة الجونة الدولية للاسكواش احد اكبر و اهم البطولات حول العالم. وهذا لأن مصر تستحق هذه المكانة بما انها تتملك ابطال عالم في رياضة الاسكواش على جميع الاصعدة: رجال، سيدات، ناشئين وناشئات. اود ان اشكر وزارة الشباب والرياضة وشركة اوراسكوم للتنمية والبنك التجاري الدولي وجميع الرعاة لدعمهم المستمر واتمنى التوفيق لجميع المشاركين."

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين. وتعد مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية، والتي تقع بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، على مساحة 36.9 مليون متر مربع.