الجونة يستمر في صدارة قمة الصعيد ولافيينا يواصل ملاحقته والبترول يعود للانتصارات

في الممتاز ب ..

نجح فريق الجونة في مواصلة تدر قمة المجموعة الأولى بعد الفوز الذي حققه على المدينة المنورة بهدفين دون رد في الجولة 27 دوري القسم الثاني أحرز هدفي الجونة حسام ايفونا وأحمد ترك ورفع الجونة رصيده من النقاط الى 60 نقطة على قمة المجموعة بينما يتوسل المدينة المنورة جدول المجموعة ب19 نقطة.



فوز لافيينا

فيما يواصل فريق لافيينا ملاحقة الجونة بمواصلة احتلال المركز الثاني بعد الفوز على الفيوم بثلاثية نظيفة احرزهم رجب مارو وهشام نيمار وديدا ورفع لافيينا رصيده الي 59 نقطة ويحتل الفيوم المركز الثاني عشر ب22 نقطة.

وحقق بترول اسيوط الفوز علي شبان قنا بهدفين دون رد أحرز هدفي البترول حسن ميسي ووليد عطية ويأتي البترول في المركز الثالث ب53 ويحتل شبان قنا المركز الحادي عشر ب29 نقطة.

وتعادل مصر المقاصة مع المنيا 1/1 أحرز هدف المقاصة احمد رافت واحرز هدف المنيا كريم حسن من ركلة جزاء .

خسارة كيما أسوان ..

وخسر كيما اسوان امام النصر للتعدين 1/2 احرز للتعدين حسام هريدي واحرز لكيما شريف علوان .

وفاز ملوي على طامية بهدف احرزه احمد علي وهزم الالومنيوم أمام اسمنت اسيوط بهدفينوم رد احرز هدفي الاسمنت مصطفي كارلوف وفرنسيس واهدر الألومنيوم ركلة جزاء. وتقام غدا الجمعة مباراة ديروط مع تليفونات بني سويف