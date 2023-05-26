انطلاق النسخة الـ11 من بطولة الجونة الدولية للاسكواش PSA بالغردقة

انطلقت اليوم فعاليات افتتاح النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات في مدينة الجونة بمحافظة البحرالأحمر، وذلك لمدة 8 أيام في الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحية، و شارك في حفل افتتاح البطولة كل من محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة ونخبة من كبار نجوم الإسكواش في العالم.

يشارك في البطولة هذا العام 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة حول العالم من بينهم أفضل 5 لاعبات سيدات، وهن: نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا حمامي وجويل كينج وأمندا صبحي وأفضل 5 لاعبين رجال، وهم: بول كول وعلي فرج ومحمد الشوربجي ومصطفي العسال ودياجو إلياس.

سيقوم اللاعبون المشاركون باستعراض قدراتهم الاستثنائية في الإسكواش وسط أجواء تنافسية في الملعب الزجاجي بمدينة الجونة وتصل قيمة الجائزة هذا العام إلي 330 ألف دولار أمريكي.

من جهته أعرب محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الجونة الدولية للإسكواش على مدار الأعوام العشر الماضية ويتطلع لمستقبل واعد مع بداية عقدٍ جديدٍ من البطولة خصوصًا في ظل الأجواء الاحتفالية التي شهدتها مدينة الجونة خلال الافتتاح والحضور المتميز من اللاعبين والجمهور الذين أضفوا روحًا حماسية منذ اللحظات الأولى من بدء البطولة.

قال: "نعمل على استمرار استضافة بطولة الجونة الدولية للإسكواش لدعم السياحة الرياضية في مصر وتسليط الضوء على اللاعبين المصريين الذين يبهرون العالم باستمرار بقدراتهم وتفوقهم".

أشار عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش إلى أن: "استمرار بطولة الجونة الدولية للإسكواش للسنة الحادية عشر تدل على نجاح رؤيتنا التي كنا نخطط لها من البداية وهي أن تكون بطولة الجونة الدولية للإسكواش أحد أكبر وأهم البطولات حول العالم، وهذا لأن مصر تستحق هذه المكانة بما أنها تتملك أبطال عالم في رياضة الإسكواش على جميع الأصعدة رجال وسيدات وناشئين وناشئات".

كما وجه الشكر لوزارة الشباب والرياضةا لدعمها المستمر وتمنى التوفيق لجميع المشاركين.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA) تعد واحدة من بطولات الإسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.