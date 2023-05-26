هاري كين فى ريال مدريد.. صفقة تباديلة تمهد لانتقاله

هاري كين من مواليد 28 يوليو 1993 هو لاعب كرة قدم يلعب مهاجمًا لنادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الإنجليزي.

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ويعتبر كين أحد أفضل المهاجمين في العالم، وهو معروف بسجله التهديفي الغزير وقدرته على ربط اللعب وامتلاكه مهارات رائعة.

وتداولت أنباء صحفية أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد الإسباني يرغب في ابرام التعاقد والحصول على خدمات مهاجم ثان ليدعم الخط الأمامى مع كريم بنزيما ومن ثم بساهم في علو المستوى التهديفي للملكي.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن ريال مدريد هاري كين مهاجم توتنهام تم عرضه من قبل وسيط مشيرا الى ان الملكى يدرس العرض.

وينتهي عقد اللاعب الإنجليزي في عام 2024 ، فيما ودّع الجماهير في المباراة الأخيرة على استاد توتنهام.

وتتصارع الأندية في مختلف الدوريات منها ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول بالاضافة الى مانشستر يونايتد على ابرام التعاقد مع كين من أجل تدعيم خط الهجوم.

الظهور الأول لهاري كين مع منتخب انجلترا

وكان قد سجل هاري كين الظهرو الأول مع منتخب أيرلندا من بسبب والده، الذي ولد في غالواي، ولكن في أغسطس 2014 اعلن تغيير انتمائه قائلاً إنه يريد أن يلعب مع منتخب إنجلترا الأول.

وبعد الظهور الرائع مع في الدوري الانجليزي الممتاز تم اختياره من قبل المدرب روي هودسون في تشكيلة إنجلترا لمواجهة ليتوانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016 وإيطاليا في مباراة ودية.

لعب أول مباراة دولية له على ملعب ويمبلي، ودخل كبديل لواين روني في الشوط الثاني من المباراة ضد ليتوانيا، وسجل بعد ثمانين ثوي فقط بضربة رأس من كرة رحيم ستيرلينغ.

وأعلن هودجسون أن كين سيلعب إلى جانب روني، وبالفعل لعب الـ90 دقيقة كاملة داخل المستطيل الأخضر وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكلا منهما على ملعب يوفنتوس.

أصبح هاري كين ثاني لاعب يتمكن من تسجيل 10 أهداف في مباريات ديربي لندن خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي، والتي جاءت بعد إنجاز جيمي فلويد هاسيلبينك لاعب تشيلسي السابق حينها.

وكان هاسلبانك قد سجل 10 أهداف في موسم 2001/2002 في مواجهات ديربي لندن وحينما كان لاعب في صفوف تشيلسي، ليعود هاري كين بعد غياب 21 عام من تكرار الإنجاز ذاته في الموسم الحالي 2022-2023.