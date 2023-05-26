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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موقف فينيسيوس جونيور من المشاركة في مباراة ريال مدريد وإشبيلية

فينيسيوس جونيور لاعب
فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن موقفه لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور من المشاركة في مباراة إشبلية ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

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ريال مدريد يتخطى عقبة رايو فاليكانو بثنائية في الدوري الإسباني

ويواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في افتتاح مباريات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد للحفاظ على المركز الثاني الذي يحتله برصيده 74 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 73 نقطة بينما يتواجد إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ريال مدريد وإشبيلية

 

وتحدث كارلو أنشيلوتي اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي عن مواجهة ريال مدريد لنظيره إشبيلية قائلًا : “ سنخوض مباراة صعبة لكن لدنيا الرغبة في إنهاء الموسم بشكل جيد”.

وأضاف : “ سنحاول بما يتعين علينا من أجل تحسين الفريق في الموسم المقبل”.

وعن موقف  فينيسيوس جونيورمن المشاركة في مباراة ريال مدريد إشبيلية قال : “  فينيسيوس جونيور لن يتمكن من المشاركة في مباراة إشبيلية حيث يواجه بعض الانزعاجات في ركبته”.

وفي سياق متصل رفعت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الإيقاف عن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور التي كان قد تعرض للطرد في مباراة فالنسيا.

وغاب فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو رغم إلغاء البطاقة الحمراء بسبب عدم التعافي من الإصابة التي لحقت به في الركبة اليسرى.

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