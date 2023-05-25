التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازالفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي أمام تشيلسي فى المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات مؤجلات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

في خط الدفاع: آيرون وان بيساكا – فيكتور ليندولف – رافاييل فاران – لوك شاو.

في خط الوسط: كاسيميرو – كريستيان إريكسن – برونو فيرنانديز.

في الهجوم: أنتوني – جادون سانشو – أنتوني مارسيال.

تشكيل تشيلسي لمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا – لويس هال – تشالوباه.

في الوسط: إنزو فرنانديز – كونور كالاجير – تشوكويميك.

في الهجوم: مودريك – كاي هافيرت – نوني مادويكي.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادى مانشستر يونايتد المباراة أمام البلوز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة محصلة 36 مباراة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة في ترتيب المسابقة.

وفي رقم مميز حققه فريق مانشستر يونايتد خلال آخر 10 مباريات أمام تشيلسي في اللقاءات التي جمعت بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج" لم يتعرض اليونايتد لأي خسارة نهائيًا عقب الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 7 مواجهات .

ويحتاج فريق مانشستر يونايتد إلى الحصول على نقطة وحيدة فقط لضمان إنهاء الموسم الحالي من البريميرليح متواجدًا في المراكز الأربعة الأولى وحسم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما لم يعرض تشيلسي طعم الانتصار على ملعب أولد ترافورد خصيصًا بعد 9 مباريات على التوالي خاضها عليه من دون تحقيق أي انتصار في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، عقب التعادل في 6 لقاءات والخسارة في ثلاث مواجهات.

الترتيب بالدوري ..

ويخوض فريق تشيلسي مواجهة الليلة محتلاً المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد خوض 36 مباراة حتى الآن محققًا الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات، بينما خسروالخسارة في 15.

بينما يدخل مانشستر يونايتد لقاء الليلة، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة عقب خوضه 36 مباراة، محققًا الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر 9 لقاءات

كانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب ستامفورد بريدج، وأحرز الأهداف جورجينهو لتشيلسي في الدقيقة 87 وكاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90.