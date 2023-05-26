المنيا تشارك بـ5 لاعبين في بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ

يشارك نادي المنيا الرياضي، في فعاليات بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2009، والمقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ للاعبين، بـ 5 لاعبين، خلال الفترة من 27 مايو وحتى أول يونيو المقبل.

إذْ يشارك نادي المنيا الرياضي، في فعاليات بطولة الجمهورية للملاكمة بشرم الشيخ ، بـــ 5 ملاكمين وهم كل من: شادي تامر سمير، وزن 36 كيلو، سيد مختار أحمد، وزن 40 كيلو، أمين أحمد خليفة، وزن 47 كيلو.

حاتم محمد حسن وزن، 52 كيلو، وأحمد مخلوف علي، وزن 54 كيلو، يذكر أن فريق ملاكمة نادي المنيا يقوده الدكتور عبدالحميد محمد، مديرًا فنيًّا، ويرافقه إداريًّا أحمد ضاحي.