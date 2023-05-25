مانشستر يونايتد لا يعرف الخسارة أمام تشيلسي في المواجهات العشرالأخيرة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية ، مواجهة من العيار الثقيل تجمع مانشستر يونايتد بنظيره تشيلسي على ملعب أولد ترافورد معقل الأول ، في لقاء مؤجل من الجولة 32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي حسم لقبه أخيرًا فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.





ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس اليوم الخميس.



وفي رقم مميز حققه فريق مانشستر يونايتد خلال آخر 10 مباريات أمام تشيلسي في اللقاءات التي جمعت بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج" لم يتعرض اليونايتد لأي خسارة نهائيًا عقب الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 7 مواجهات .

ويحتاج فريق مانشستر يونايتد إلى الحصول على نقطة وحيدة فقط لضمان إنهاء الموسم الحالي من البريميرليح متواجدًا في المراكز الأربعة الأولى وحسم التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما لم يعرض تشيلسي طعم الانتصار على ملعب أولد ترافورد خصيصًا بعد 9 مباريات على التوالي خاضها عليه من دون تحقيق أي انتصار في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ، عقب التعادل في 6 لقاءات والخسارة في ثلاث مواجهات.

الترتيب بالدوري ..

ويخوض فريق تشيلسي مواجهة الليلة محتلاً المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد خوض 36 مباراة حتى الآن محققًا الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 لقاءات، بينما خسروالخسارة في 15.

بينما يدخل مانشستر يونايتد لقاء الليلة، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة عقب خوضه 36 مباراة، محققًا الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر 9 لقاءات

كانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين ، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب ستامفورد بريدج، وأحرز الأهداف جورجينهو لتشيلسي في الدقيقة 87 وكاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90.