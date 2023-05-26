البلوجر سارة محمد تعود لحبها الأول.. "خلاص قرينا الفاتحة"

شاركت البلوغر سارة محمد، اليوم الجمعة، عددًا من الصور لها عبر صفحتها في إنستغرام من احتفالها بخطوبتها، وقالت : "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي.. خلاص قرينا الفاتحة".

البلوجر سارة محمد

عانت البلوجر سارة بعد فقدها البصر في حادث تعرضت له، وشغلت الرأي العام بقوتها وصبرها على ما أصابها، بعدما أعلن الأطباء فقدانهم الأمل في استعادة إحدى عيناها التي تضررت جراء الحادث.

البلوجر سارة محمد

كانت سارة أعلنت من قبل، عبر حسابها في فيديو تركيب عينًا صناعية، مكان عينها التي دمرت.

كانت قالت بعد الحادث، إن خطيبها السابق، تخلى عنها بعد الحادث، في أشد وأكثر الأوقات التي كانت فيها بحاجة إليه، وكان بين خطيبها ووالدتها الكثير من المشاكل بسبب رفضهم له.

ثم ظهرت في فيديو وقالت إنها تركت المنزل لأنها لا تستطيع العيش في المكان الذي تعرضت للأذى به.