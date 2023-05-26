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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مانشستر يونايتد يضرب تشيلسي برباعية ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

راشفورد مانشستر يونايتد
راشفورد مانشستر يونايتد

تمكن فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الانتصار برباعية دون مقابل على حساب نظيره تشيلسي، والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس، على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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مانشستر يونايتد لا يعرف الخسارة أمام تشيلسي في المواجهات العشرالأخيرة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي:

 سجل أهداف المباراة كل من كاسيميرو لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب أنتوني مارسيال الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 من الشوط الأول باللقاء.

 في الشوط الثاني عزز برونو فرنانديز تقدم الشياطين الحمر بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 73 عن طريق ضربة جزاء، وفي الدقيقة 78 اختتم ماركوس راشفورد التهديف للأحمر في اللقاء.

 سجل اللاعب جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد في اللقاء والذي جاء في الدقيقة 89، في لقاء شهد سيطرة على الكرة من جانب البلوز بينما كانت الفعالية الهجومية لليونايتد.

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بتلك النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعها من الفوز في 22 لقاءً والتعادل في 6 مواجهات وخسارة 9 مباريات، ويرتقي للمركز الثالث في الترتيب.

على الجانب الآخر توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 43 في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى الهزيمة السادسة عشر في الموسم الحالي، وحقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 16 لقاء.

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