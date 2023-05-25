الزمالك يقترب من ضم نجم تونسي جديد

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التعاقد مع لاعب جديد في مركز الهجوم، لدعم هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل 2023.



ويريد الفارس الأبيض دعم هجوم الفريق بلاعب جديد بعد الهبوط الكبير في مستوى اللاعب سيف الدين الجزيري مؤخرًا، وعدم تقديم سامسون أكينيولا المستوى المتوقع منه منذ التوقيع للقلعة البيضاء.



الزمالك يفاوض مهاجم تونسي



وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك اللاعب فخر الدين بن يوسف ضمن الاسماء المطروحة لدعم هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، لعلاج سلبيات وكوارث الموسم الحالي في هذا الجانب.



وضعت إدارة الزمالك نجم فريق بيراميدز ضمن الأولويات لدعم الجانب الهجومي في الموسم المقبل، فهو واحد من الأسماء الهجومية التي تألقت في الدوري المصري المواسم الماضية، مع بيراميدز والإسماعيلي.



ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن فيوتشر الثالث في الترتيب، ويامل في الحفاظ على المركز الرابع للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" بالموسم المقبل 2023-2024.