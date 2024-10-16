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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

تسجيل أول إصابة بالكوليرا في لبنان

نازحي لبنان
نازحي لبنان

اعلنت «منظمة الصحة العالمية»، اليوم (الأربعاء)، تسجيل إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة في ظل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» محذرة من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان «مرتفع جداً».

وحسب الشرق الاوسط، أشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين مئات الآلاف من الذين نزحوا منذ صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية الجوية ضد «حزب الله» وبدأت عمليات برية تهدف إلى دفع عناصر الحزب بعيداً عن حدودها الشمالية.

وقال عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: «في حال وصلت فاشية الكوليرا ، إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعاً».

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بالتثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وجفاف.

وأضافت الوزارة أن المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان.

وشهد لبنان أول تفش للكوليرا خلال 30 عاماً بين عامي 2022 و2023، وخاصة في شمال البلاد.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.

أضاف أبو بكر أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل «تدهور حالة المياه والنظافة» بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

وكان عدد النازحين قد بدأ بالارتفاع حتى ما قبل التصعيد الشهر الماضي، حيث كان «حزب الله» يتبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل «إسناداً لغزة» منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» في القطاع الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023.

 

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