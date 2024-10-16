تطورات مثيرة في مستقبل عمر مرموش.. ليفربول يستهدف ضمه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات مهمة بشأن مستقبل الدولي عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في ظل إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الصيف المقبل.

يقدم مرموش أداءً استثنائيًا هذا الموسم (2024 - 2025)، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بعد أن أحرز هدفين في مرمى بايرن ميونخ ضمن الجولة السادسة.

وأفاد موقع "paisleygates" أن نادي ليفربول يسعى لتعزيز خط هجومه ويرغب في التعاقد مع مرموش في أقرب فرصة. وتشير التقارير إلى أن فرانكفورت قد يوافق على بيع اللاعب مقابل مبلغ يتراوح بين 33 و42 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى بكثير من تقييمه الحالي.

كما أوضحت تقارير إسبانية أن ليفربول يخطط لتقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للحصول على خدمات مرموش. ويبدو أن الفريق الإنجليزي يبحث عن هداف موثوق، حيث يمتلك مرموش القدرات البدنية والفنية اللازمة للنجاح في الدوري الإنجليزي، وقد يصبح لاعبًا أساسيًا في ليفربول إذا تأقلم سريعًا مع الأجواء.

من جهة أخرى، يتمسك آينتراخت فرانكفورت بعقد مرموش الذي يمتد حتى يونيو 2027، مما يمنحهم القدرة على الحفاظ عليه لفترة أطول.