ناقد رياضي: حسام حسن قادر على إعادة الجماهير لتشجيع المنتخب والالتفاف حوله

قال المحلل والناقد الرياضي إيهاب المصري، إن فوز المنتخب المصري على موريتانيا له فرحة مختلفة تماما عن الأندية أو أي مباراة أخرى، إذ إنّ المنتخب يجعل الشعب المصري يشعر بالسعادة خاصة في كرة القدم، وحسام حسن المدير الفني قادر على إعادة الجماهير المصرية إلى المدرجات مرة ثانية عبر أدائه والنتائج التي تحدث في الوقت الحالي.

منتخب مصر

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يجب تقديم التهنئة والمباركات لمنتخب مصر وجماهير الكرة المصرية على وصول المنتخب المستحق إلى التأهل لـ«أمم أفريقيا» 2025 القادمة في المغرب، مشيرا إلى أنّ المنتخب حقق نتائج مبهرة وكسب داخل وخارج الأرض.

حسام حسن

ووجه الشكر على خطوة اختيار حسام حسن المدير الفني المصري القادر على تحقيق الكثير من الإنجازات وأحلام الجمهور، كما أنّ لديه شعورا بالمسؤولية، لافتا إلى أنّ اللاعب يأخذ من المدرب الروح والحماس، معلقا: «كابتن حسام لديه نزعة وطنية كبيرة وغيرة على تيشيرت منتخب مصر».