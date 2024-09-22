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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمود جاد: أتمني العودة لصفوف المنتخب وصعود المصري لدور المجموعات طبيعي

محمود جاد
محمود جاد

قال محمود جاد حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي المصري البورسعيدي إنه من الطبيعي صعود فريقه لدور المجموعات خاصة أن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة.

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أضاف جاد خلال مداخلة هاتفية لاستاد المحور مع خالد الغندور :" ربنا كرمنا اليوم بالتأهل الي دور المجموعات بالكونفدرالية بعد تعب كبير" .

وواصل:" كان لابد من الصعود لدور المجموعات لأنه لا يصح خروج فريق كبير مثل المصري من دور المجموعات".

وأكمل':" أي شخص يتمني التواجد في صفوف المنتخب الوطني والكابتن حسام حسن تدربت معاه هو والكابتن سعفان وأتمني لهم التوفيق وهم يعرفوني جيدا".

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