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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محلل سياسي: استقرار الوطن العربي مرتبط بتوافق مصر والسعودية

مصر والسعودية
مصر والسعودية

قال الدكتور خالد باطرفي، المحلل السياسي، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية، متابعا: «أذكر أن الملك عبد العزيز أوصى أبنائه بمصر خيرا وقال لهم العالم العربي لا يستقر إلا بتوافق المملكة العربية السعودية ومصر، وسمعت من أحد الإخوة في المغرب حين قال عندما تكون العلاقات بين مصر والسعودية قوية نشعر بالاطمئنان».

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العلاقة بين جناحي الأمة العربية مصر والسعودية

وأضاف «باطرفي» خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقة بين جناحي الأمة العربية مصر والسعودية كانت ولا تزال قوية ومتميزة سواء بالجانب الاجتماعي أو الثقافي أو الديني، وليست مجرد علاقات طارئة أو علاقات سياسية عابرة ولكنها راسخة.

وأوضح أن الزيارات المتكررة بين مصر والسعودية تطمئن أن الأمة الإسلامية والعالم العربي بخير، خاصة وأن مصر لها دور كبير في منظمة التعاون الإسلامي ومشاركة في اللجنة الوزارية التي أنشئت بقرار من القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض منذ بداية أزمة غزة.

الأمم المتحدة

ولفت إلى أن مصر والسعودية حققتا نجاحات كبيرة في الأمم المتحدة خاصة بملف القضية الفلسطينية، إذ أن أكثر من 150 دولة وافقت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي جهود تقودها المملكة ومصر وحققت نتائج ملموسة.

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