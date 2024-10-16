مصر والسعودية.. شراكة دائمة شاهد عليها التاريخ

المتابع للعلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ عن كثب يرى أن البلدين لديهم رغبة مشتركة في التعاون المستمر في كافة القضايا المشتركة التي تؤرق الإقليم الذي يموج بالصراعات، والتي تتطلب اللُحمة والتنسيق المستمر للبحث عن حول ناجعة هدفها إحداث السلام، حيث حيث يشكل البلدين ركيزة أساسية للأمن العربي والأقليمي، والتعاون فيما بينهم يعزز من القدرة المشتركة على مواجهة التحديات سواءً داخليًا أو خارجيًا.

مصر والسعودية والشراكة الدائمة

ولم يغيب القادة في كلا البلدين الكبيرين على مناقشة المشاكل المتعددة في الإقليم والجلوس على مائدة الحوار لإيجاد الحلول الملائمة لها، وهي الرغبة الصادقة في الشراكة منذ فجر التاريخ، فقد قالها الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة في وقتٍ سابقٍ أنه لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب"، وهي الوثيقة التي تكشف مكانة مصر لدى المملكةالسعودية.

أهمية التنسيق المصري السعودي

وفي ظل التحديات الجسام في المنطقة أصبح التنسيق بين البلدين بشكل مستمر أمر مطلوب، بغية استقرار المنطقة، خاصة أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا يحتذى به، والعلاقة بين البلدين لها أهمية أهمية بالغة للمنطقة العربية خاصة أنهم أن أكبر قوتين عربيتين في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، هذا من جانب، ومن آخر إعلان صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021، وهو الواقع الذي يكشف مدى التعاون المشترك فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر، حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر لـ 28 مليار ريال، كما تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة.

توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة، وقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث وقعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الكبيرين.