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عاجل.. تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

السيسي يشدد على عمق ومحورية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والسعودية

الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية، لقاء ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ "إكسترا نيوز".

 

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عمق ومحورية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.

وأكد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي.

استقبل الرئيس عبدالفتاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحادية، وذلك بعد استقباله في مطار القاهرة الدولي منذ قليل.
تقام مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم بقصر الاتحادية، يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

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