القبض على قاتل خالته بالعزبة الغربية بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم تحت اشراف اللواء احمد جعيصة مدير ادارة البحث الجنائى بالمنوفية برئاسة المقدم هيثم النطاط مفتش المباحث وبقيادة الرائد احمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد احمد المصيلحى والنقيب محمد الحبشى معاونين مباحث قسم شبين الكوم فى اقل من ساعات القبض على قاتل خالتة بمنطقة العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم

وأفاد مصدر أن الجاني يدعي مصطفي مصدق يبلغ 29 عام مكث 4 شهور لدي خالته وله مسكن اخر فى الاسكندرية، وان المجني عليها كانت تعامله معاملة الام الحنونة وتوفر له كافة متطلباته، إلى أن جاء اليوم المشؤوم الذي قام بقتلها والتخلص منها.



العثور على جثة سيدة بمنطقة العزبة الغربية بالمنوفية



وكانت قد لقيت سيدة مصرعها داخل منزلها بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، في ظروف غامضة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بالعثور على جثمان "م.ا" وشهرتها "أم هاشم" متوفية في ظروف غامضة داخل منزلها.

وبالإنتقال والفحص تبين أن السيدة توفت إثر ضربة بأله حادة على رأسها بمنزلها، وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.