ضبط 244 الف و700 قطعة ألعاب نارية متنوعة بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية التي تقوم ببيع الألعاب النارية، استجابة لشكاوى المواطنين في هذه الشأن.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والجهات المعنية بالفيوم، وشملت الحملات كافة المحلات ومناطق بيع الألعاب النارية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية، التى أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين، موجها بتشكيل لجان من مديرية التموين بالفيوم، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، نظرا لخطورتها على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، ومصادرة الكميات المضبوطة.

تكثيف الحملات التموينية على محلات بيع الألعاب النارية بالفيوم

وأوضح المهندس سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن إدارة الرقابة التموينية بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان، قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق بدائرة الإدارة، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية ومخازن تجار الألعاب النارية، وتمكنت الحملات من ضبط عدد 244700 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة عبارة عن شماريخ وصواريخ وخرز وبمب وبلي مختلفة الأحجام والأنواع قبل طرحها للبيع في الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق ومحلات الجزارة بدائرة الإدارة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح مدير الإدارة التموينية أن الحملات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة، عبارة عن صواريخ وشماريخ بأحجام مختلفة، وذلك بعد رصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها، مضيفا أن الإدارة سوف تواصل الحملات الرقابية على كافة المحال التجارية والأسواق، لأن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظراً لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين.