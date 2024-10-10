تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية للرجال والسيدات
انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بمدينة العيون بالمغرب، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية.
وكشف الاجتماع الفني مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي رجال وجاءت كالتالي:
الجمعة 11-10: الأهلي - ميكال الإثيوبي.
الأحد 13-10: الأهلي - سي إف جي الكونغولي.
الثلاثاء 15-10: الأهلي - إيتوال الكونغولي.
وجاءت مواعيد مباريات فريق السيدات كالتالي:
الجمعة 11-10: الأهلي - فلاورز البنيني.
الثلاثاء 15-10: الأهلي - اأوتوهو الكونغولي.