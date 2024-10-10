الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية للرجال والسيدات

كرة اليد
كرة اليد

انتهى منذ قليل الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بمدينة العيون بالمغرب، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

‏‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية.

txt

بعثة الأهلي تصل المغرب لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد

txt

طارق الدروي: الأهلي استحق الفوز ببرونزية كأس العالم لليد

‏‎وكشف الاجتماع الفني مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة اليد بالنادي رجال وجاءت كالتالي:

الجمعة 11-10: الأهلي - ميكال الإثيوبي.

الأحد 13-10: الأهلي - سي إف جي  الكونغولي.

الثلاثاء 15-10: الأهلي - إيتوال الكونغولي.

وجاءت مواعيد مباريات فريق السيدات كالتالي:

الجمعة 11-10: الأهلي - فلاورز البنيني.

الثلاثاء 15-10: الأهلي - اأوتوهو الكونغولي.

الجريدة الورقية