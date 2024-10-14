القبض على مالك مخزن لتجارة الأدوية غير المرخصة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بقسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبحوزته كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بحيازة كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها، وقيامه بحجب أدوية من نواقص السوق المصري بقصد التلاعب في أسعارها لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على 2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية بدون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير بدون مستندات دالة على مصدرها، و750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع.