القبض على المتهم بسحل زوجته وتمزيق شعرها وسط الشارع بالعجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على حداد بتهمة سحل زوجته وتمزيق شعرها وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يتعدى بالضرب على سيدة ويسحلها وسط الشارع متعمدا تمزيق شعرها مصحوبا بتعليقات عن حدوث الواقعة في منطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة.

توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى وجود خلافات زوجية بين حداد وزوجته ما دفعه للتعدي عليها بالضرب وسط الشارع وسحلها رافضا محاولات المارة التدخل لإنقاذها وذلك بسبب تراكم الخلافات الأسرية بينهما.

ونجحت قوة أمنية في القاء القبض على الزوج المتهم، وتمت احالته إلى نيابة شمال الجيزة لاجراء التحقيقات اللازمة.