الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الأسمرات تتجمل ضمن استعدادات محافظة القاهرة للمؤتمر الحضري

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفيذا لتوجيهات د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة   بتكليف  الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتنفيذ المشروع المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat للفراغات العامة بالأماكن التى تم اختيارها بمدينة الأسمرات ضمن استعدادات المحافظة للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر .

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محافظ القاهرة يتفقد استعداد الاسمرات للمؤتمر الحضري العالمي

 رفع المساحات

تم تكليف  اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره المهندس محمود منصور مديرعام الإدارة العامة للمشروعات بالبدء في رفع المساحات وحضور الاجتماعات التنسيقية لتنفيذ المشروع واستعراض خطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص اماكن للعب والترقية مع مراعاة معايير الأمن و السلامة.

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