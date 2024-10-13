محافظ الغربية يشارك في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه بحضور دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمحافظين، ويقام المؤتمر خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بعنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة».

ويتزامن عقد فعاليات أسبوع المياه في نسخته السابعة مع استضافة مصر لفعاليات «أسبوع المياه الإفريقي» بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو».

وأشار محافظ الغربية، إلى ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز جهود الحفاظ على المياه في ضوء رؤية مصر 2030 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود الرسمية الحكومية وغير الرسمية من خلال المجتمع المدني وصولاً إلى كافة المواطنين لتعظيم سبل المحافظة على مواردنا المائية وتحسين مستوى استخداماتها.

وأضاف الجندي، أن الدولة المصرية وضعت نصب عينها موضوع الحفاظ على المياه لأهميته البالغة مؤكدا على سعي الدولة إلى بذل كافة الجهود لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والصرف الصحي وإعادة استخدامها .



الجدير بالذكر أن اسبوع القاهره السابع للمياة يجمع خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية؛ حيث يتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على تكيف المياه والمناخ مع المرونة، بناء المجتمعات الذكية مناخيًا من حيث التخطيط والتشريعات.