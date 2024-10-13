دراسة تكشف .. الصيام المتقطع لايطيل العمر

كشفت دراسة كبيرة إلى أن الصيام المتقطع، وهو نوع عصري من أنظمة إنقاص الوزن التي يفضلها بعض المشاهير، لا يطيل عمر الإنسان.

وبدلاً من ذلك، فإن تناول كميات أقل من الطعام بشكل عام يساعد في تعزيز طول العمر، وهو ما توصل إليه الخبراء في دراسة فريدة من نوعها على الفئران.

وفي تجربة أجريت على 1000 فأر غير مرتبط ببعضه البعض، شرع باحثون أمريكيون في استكشاف كيفية تأثير الأنظمة الغذائية على عمر الإنسان.

واختار الباحثون الفئران من دون أن تكون مرتبطة ببعضها البعض، وليس وفقا للمعايير المعملية للحيوانات ذات الصلة الوثيقة، وذلك من أجل محاكاة السكان البشريين بشكل أفضل.

وجرى تقسيم القوارض إلى 5 مجموعات، واحدة أعطيت لهم طعاما غير محدود طوال الوقت، واثنتان أعطيت لهم 60 أو 80 في المائة من طعامهم المعتاد، واثنتان أعطيت للفئران كمية غير محدودة من الطعام ولكن فقط في يوم أو يومين في الأسبوع.

ونشر الباحثون نتائجهم في مجلة "نيتشر" ، حيث وجدوا أن الفئران التي اتبعت نظاماً غذائياً مقيداً بنسبة 60% عاشت أطول فترة في المتوسط، حوالي 34 شهراً.

من الناحية الإنسانية، فإن هذا يعادل، على نطاق واسع للغاية، أن يكون الشخص في منتصف الثمانينيات من عمره.

عاشت الفئران التي تناولت 80% من الوجبات الغذائية أطول فترة، 30 شهراً في المتوسط، وهو ما يعادل أوائل الثمانينيات لدى البشر.

ما هو الصيام المتقطع؟

يتضمن الصيام المتقطع التبديل بين أيام الصيام وأيام تناول الطعام بشكل طبيعي.

تنقسم أنظمة الصيام المتقطع بشكل عام إلى فئتين - التغذية المقيدة بالوقت، والتي تضيق أوقات تناول الطعام إلى 6-8 ساعات في اليوم، والمعروفة أيضًا باسم النظام الغذائي 16:8، والصيام المتقطع 5:2.

ويعتبر النظام الغذائي 16:8 هو شكل من أشكال الصيام المتقطع، والمعروف أيضًا باسم تناول الطعام المقيد بالوقت.

يصوم متبعو هذا النظام الغذائي لمدة 16 ساعة يومياً، ويتناولون ما يريدونه في الساعات الثماني المتبقية - عادة بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً.

قد يكون هذا أكثر احتمالاً من النظام الغذائي المعروف 5:2 - حيث يحد المتبعون من السعرات الحرارية إلى 500 إلى 600 سعرة حرارية في اليوم لمدة يومين في الأسبوع ثم يأكلون بشكل طبيعي خلال الأيام الخمسة المتبقية. بالإضافة إلى فقدان الوزن، يُعتقد أن الصيام المتقطع 16:8 يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، ويعزز وظائف المخ ويساعدنا على العيش لفترة أطول.